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Пенсионер попал в больницу после ДТП в Ростовской области

Пенсионер попал в больницу после ДТП в Ростовской области
В Верхнедонском районе Ростовской области произошла авария с пострадавшим. ДТП случилось утром 1 апреля рядом со станицей Казанской.

Около 9:30 мужчина за рулем «Танк 300» ехал по трассе М-4 «Дон». В какой-то момент он не справился с управлением. Внедорожник на скорости вылетел с дороги и врезался в столб. От удара транспорт получил механические повреждения. На фото видно, что капот и лобовое стекло разбились.

— В результате ДТП пострадал 69-летний мужчина, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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