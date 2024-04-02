Пенсионер попал в больницу после ДТП в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Верхнедонском районе Ростовской области произошла авария с пострадавшим. ДТП случилось утром 1 апреля рядом со станицей Казанской.Около 9:30 мужчина за рулем «Танк 300» ехал по трассе М-4 «Дон». В какой-то момент он не справился с управлением. Внедорожник на скорости вылетел с дороги и врезался в столб. От удара транспорт получил механические повреждения. На фото видно, что капот и лобовое стекло разбились.— В результате ДТП пострадал 69-летний мужчина, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.