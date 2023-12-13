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В Ростовской области водитель пассажирского автобуса пострадал в ДТП с грузовиком

В Ростовской области водитель пассажирского автобуса пострадал в ДТП с грузовиком
В Ростовской области случилось лобовое ДТП с пострадавшим. Авария произошла 12 декабря около 17:30 в Мясниковском районе.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем автобуса «МАН» вез 12 пассажиров из Ростова в Енакиево (Донецкая область). Когда он проезжал хутор Хапры, транспорт занесло на обледеневшей трассе Самбек — Матвеев Курган. Автобус на скорости вылетел на «встречку». В этот момент там проезжал «Хино Рейнджер» под управлением 60-летнего мужчины.

Столкновения избежать не удалось. Удар был настолько мощным, что лобовые стекла разбились вдребезги. Часть корпусов тоже получила механические повреждения.

— В результате ДТП пострадал 38-летний водитель автобуса, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Пассажиров и водителя грузовика в списке раненых нет. Скорее всего, они отделались легким испугом и синяками.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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