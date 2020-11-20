Пассажирский автобус сгорел дотла на трассе М-4 «Дон»

В донском регионе горел пассажирский автобус. ЧП случилось 22 ноября примерно в 5:00 на 1 025-м километре трассы М-4 «Дон».По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание автобуса «Неоплан», двигающегося по маршруту Владикавказ - Москва, произошло на площади 20 квадратных метров. Ликвидацией возгорания занимались девять человек личного состава и три единицы техники. Они потушили горящий транспорт.- В результате происшествия пострадавших не было, - сообщили в ведомстве. – Из автобуса эвакуировали пять человек, три из которых – пассажиры, а двое – водители.