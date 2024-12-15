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Пассажир легковушки погиб в ДТП с КамАЗом в Ростовской области

Пассажир легковушки погиб в ДТП с КамАЗом в Ростовской области
В Ростовской области пассажир легковушки погиб в ДТП. Происшествие случилось 15 декабря около 13:00.

По предварительным данным, 48-летний мужчина за рулем КамАЗа двигался по трассе Ростов-Азов. Под Батайском он протаранил автомобиль «Рено Меган», который ехал спереди. От удара легковушку развернуло, и она влетела в отбойник.

По информации регионального ГУ МЧС, в аварии пострадал 45-летний водитель «Рено». Его отвезли в больницу. Пассажир иномарки погиб.
Фото: ГАИ РО
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