Пассажир легковушки погиб в ДТП с КамАЗом в Ростовской области

Фото: ГАИ РО

В Ростовской области пассажир легковушки погиб в ДТП. Происшествие случилось 15 декабря около 13:00.По предварительным данным, 48-летний мужчина за рулем КамАЗа двигался по трассе Ростов-Азов. Под Батайском он протаранил автомобиль «Рено Меган», который ехал спереди. От удара легковушку развернуло, и она влетела в отбойник.По информации регионального ГУ МЧС, в аварии пострадал 45-летний водитель «Рено». Его отвезли в больницу. Пассажир иномарки погиб.