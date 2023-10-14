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Пассажир «Киа» погиб в ДТП с военным грузовиком на трассе под Каменском

Пассажир «Киа» погиб в ДТП с военным грузовиком на трассе под Каменском
В Ростовской области 14 октября произошло массовое ДТП. В результате аварии погиб человек.

Около полудня водитель военного КамАЗа двигался по трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский. Мужчина за рулем грузовика врезался в корейскую легковушку, которая остановилась посреди дороги для поворота. От удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Скания».

- Пассажир «Киа» получил травмы, несовместимые с жизнью. В больницу были доставлены 64-летний водитель и 37-летний мужчина, который также находился в салоне легкового авто, - сообщили в донском управлении ГИБДД.

Об их состоянии здоровья и характере травм пока нет никакой информации.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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