Пассажир «Киа» погиб в ДТП с военным грузовиком на трассе под Каменском

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области 14 октября произошло массовое ДТП. В результате аварии погиб человек.Около полудня водитель военного КамАЗа двигался по трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский. Мужчина за рулем грузовика врезался в корейскую легковушку, которая остановилась посреди дороги для поворота. От удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Скания».- Пассажир «Киа» получил травмы, несовместимые с жизнью. В больницу были доставлены 64-летний водитель и 37-летний мужчина, который также находился в салоне легкового авто, - сообщили в донском управлении ГИБДД.Об их состоянии здоровья и характере травм пока нет никакой информации.