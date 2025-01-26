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Парень попал в больницу после массовой драки у администрации Таганрога

Парень попал в больницу после массовой драки у администрации Таганрога
Утром 25 января рядом с администрацией Таганрога произошла массовая драка. Происшествие случилось на улице Петровской около 05:30. Кадры распространяют по социальным сетям.

По словам очевидцев, между компаниями молодых людей возник конфликт. Вскоре словесная перепалка переросла в мордобой. В потасовке участвовали около 10 человек.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, 23-летний парень обратился в больницу. Ему оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Полицейские разыскивают участников конфликта.

Фото: социальные сети
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