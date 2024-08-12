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В центре Ростова в массовой драке избили парня

В центре Ростова в массовой драке избили парня
В центре Ростова 11 августа произошла массовая драка. Кадры распространяют по социальным сетям.

На улице Максима Горького между двумя компаниями вспыхнул конфликт. Вскоре словесная перепалка переросла в мордобой. По словам очевидцев, одного из участников драки нокаутировали прямо на трамвайных путях.

— На место приехали сотрудники «скорой». Они отвезли пострадавшего в больницу, — сообщили ростовчане в соцсетях.

Когда на вызов прибыли полицейские, дебоширы скрылись. Теперь их разыскивают.
Фото: соцсети
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