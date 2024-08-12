В центре Ростова в массовой драке избили парня

Фото: соцсети

В центре Ростова 11 августа произошла массовая драка. Кадры распространяют по социальным сетям.На улице Максима Горького между двумя компаниями вспыхнул конфликт. Вскоре словесная перепалка переросла в мордобой. По словам очевидцев, одного из участников драки нокаутировали прямо на трамвайных путях.— На место приехали сотрудники «скорой». Они отвезли пострадавшего в больницу, — сообщили ростовчане в соцсетях.Когда на вызов прибыли полицейские, дебоширы скрылись. Теперь их разыскивают.