Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В больницу Новошахтинска парень попал в больницу с ножевым ранением

В больницу Новошахтинска парень попал в больницу с ножевым ранением
В Новошахтинске 25-летнего парня с ножевым ранением доставили в больницу. Происшествие случилось вечером 1 мая неподалеку от школы №4.

Неподалеку от дома №94 на улице Войкова поссорились двое знакомых. В ходе разговора словесная перепалка переросла в серьезный конфликт. Тогда один из них набросился на оппонента с кулаками. Тогда в ход пошел нож.

- Рядом собралась толпа людей, кто-то вызвал полицию, — рассказал DonDay.ru один из очевидцев. — Когда я проезжал там, место ЧП уже оцепили, рядом стояли полицейские «УАЗ Патриот» и «Лада». Потом приехала «ГАЗель» дежурной части.
«Скорую» не видел, так как пришлось разворачиваться и ехать обратно из-за перекрытия.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, пострадавшего 25-летнего парня госпитализировали.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.