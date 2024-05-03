В больницу Новошахтинска парень попал в больницу с ножевым ранением

Фото: Rostov.ru

В Новошахтинске 25-летнего парня с ножевым ранением доставили в больницу. Происшествие случилось вечером 1 мая неподалеку от школы №4.Неподалеку от дома №94 на улице Войкова поссорились двое знакомых. В ходе разговора словесная перепалка переросла в серьезный конфликт. Тогда один из них набросился на оппонента с кулаками. Тогда в ход пошел нож.- Рядом собралась толпа людей, кто-то вызвал полицию, — рассказал DonDay.ru один из очевидцев. — Когда я проезжал там, место ЧП уже оцепили, рядом стояли полицейские «УАЗ Патриот» и «Лада». Потом приехала «ГАЗель» дежурной части.«Скорую» не видел, так как пришлось разворачиваться и ехать обратно из-за перекрытия.Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, пострадавшего 25-летнего парня госпитализировали.