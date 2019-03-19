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Парень на мотоцикле сбил женщину в Ростовской области

Парень на мотоцикле сбил женщину в Ростовской области
В Ростовской области молодой мотоциклист сбил женщину. ДТП случилось в Батайске 20 марта около 19:30.

Парень на железном коне мчался по улице Клары Цеткин. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и сбил женщину, переходившую дорогу.

- Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

С травмами различной степени тяжести пешехода доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

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