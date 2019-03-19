Парень на мотоцикле сбил женщину в Ростовской области



В Ростовской области молодой мотоциклист сбил женщину. ДТП случилось в Батайске 20 марта около 19:30.



Парень на железном коне мчался по улице Клары Цеткин. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и сбил женщину, переходившую дорогу.



- Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



С травмами различной степени тяжести пешехода доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.