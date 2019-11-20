В Волгодонске пенсионер сбил женщину на «зебре»



Пешеход пострадал в ДТП в городе Волгодонске. Дорожное происшествие случилось утром 22 ноября на улице 2-й Бетонной.



По предварительным данным, 73-летний водитель «Деу Нексии» двигался в направлении выезда из города. Подъезжая к пешеходному переходу, пенсионер не успел затормозить и сбил 53-летнюю женщину, переходившую в этот момент дорогу.

- Пострадавшую с травмами доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.