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В Волгодонске пенсионер сбил женщину на «зебре»

В Волгодонске пенсионер сбил женщину на «зебре»
Пешеход пострадал в ДТП в городе Волгодонске. Дорожное происшествие случилось утром 22 ноября на улице 2-й Бетонной.

По предварительным данным, 73-летний водитель «Деу Нексии» двигался в направлении выезда из города. Подъезжая к пешеходному переходу, пенсионер не успел затормозить и сбил 53-летнюю женщину, переходившую в этот момент дорогу.
- Пострадавшую с травмами доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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