В центре Ростова парень на иномарке сбил на переходе женщину



В центре Ростова женщина пострадала, попав под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 1 февраля на пересечении проспекта Театрального и улицы Большой Садовой.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 25-летний парень за рулем авто «Мазда 3» не справился с управлением и сбил женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.



- В результате ДТП 58-летняя женщина пострадала, - сообщили в ведомстве. - С травмами ее доставили в больницу.



По факту аварии проводится проверка.