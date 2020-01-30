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В центре Ростова парень на иномарке сбил на переходе женщину

В центре Ростова парень на иномарке сбил на переходе женщину
В центре Ростова женщина пострадала, попав под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 1 февраля на пересечении проспекта Театрального и улицы Большой Садовой.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 25-летний парень за рулем авто «Мазда 3» не справился с управлением и сбил женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП 58-летняя женщина пострадала, - сообщили в ведомстве. - С травмами ее доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

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