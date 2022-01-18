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Памятник гражданской архитектуры в центре Ростова тушили два десятка спасателей

Памятник гражданской архитектуры в центре Ростова тушили два десятка спасателей

В центре Ростова-на-Дону два десятка спасателей тушили пожар в доме, признанном памятником гражданской архитектуры. Здание, расположенное на улице Шаумяна, 56, начало полыхать вечером 20 января.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар на площади двадцать квадратных метров ликвидировали 22 спасателя на восьми спецмашинах. В результате случившегося никто не пострадал.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда горят памятники архитектуры. За последний год в донской столице сгорели пять домов, которые были возведены больше ста лет назад.
Фото: donday.ru
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