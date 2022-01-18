Памятник гражданской архитектуры в центре Ростова тушили два десятка спасателей
В центре Ростова-на-Дону два десятка спасателей тушили пожар в доме, признанном памятником гражданской архитектуры. Здание, расположенное на улице Шаумяна, 56, начало полыхать вечером 20 января.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар на площади двадцать квадратных метров ликвидировали 22 спасателя на восьми спецмашинах. В результате случившегося никто не пострадал.
Отметим, что это далеко не первый случай, когда горят памятники архитектуры. За последний год в донской столице сгорели пять домов, которые были возведены больше ста лет назад.