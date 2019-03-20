Отомстил за отца: на Дону раскрыто жестокое убийство мужчины





В Ростовской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве 39-летнего жителя города Донецка. Несколько дней назад его тело с ножевыми ранениями было обнаружено на заброшенной стройке.



Когда личность погибшего была установлена, стало известно, что дончанин вёл, как принято говорить, асоциальный образ жизни. Мужчина нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Поэтому первой версией убийства была бытовая ссора на фоне распития спиртного. Но история оказалась гораздо запутанней, чем это могло показаться на первый взгляд.



По предварительным данным, события развивались следующим образом. Вечером 18 марта погибший выпивал вместе со знакомым пенсионером. В какой-то момент мужчине стало плохо. Вместо того, чтобы вызвать ему «скорую», 39-летний собутыльник решил оставить приятеля и отправиться восвояси. Медиков пенсионеру вызвали родные, но к этому моменту он уже был мёртв. Врачи сказали сыну, что если бы медицинская помощь была оказана вовремя, пенсионера можно было спасти.



27-летний молодой человек, узнав об этом, пришёл в бешенство. Выяснить, с кем перед смертью выпивал отец, не составило труда. В голове парня созрел жестокий план мести. Он нашёл приятеля скончавшегося отца и предложил выпить. Ничего не подозревающий мужчина сразу же согласился, не думая отказываться от внезапно свалившегося на него предложения. Он и не подозревал, что эта бутылка водки станет в его жизни последней.



Когда мужчина был уже изрядно выпивший, новый приятель отвел его на заброшенную стройку. Там он ударил его ножом в спину 13 раз. Но этого молодому человеку показалось недостаточно. Он перерезал мужчине горло и исполосовал лицо.

В течение нескольких дней молодой человек скрывался. Чтобы не быть обнаруженным, он даже не пошёл на похороны отца, а наблюдал за процессией со стороны.



Однако вскоре правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. 21 марта его задержали. Он дал признательные показания. Во время следственного эксперимента подозреваемый на месте показал, как расправился с человеком, которого считал виновником смерти отца.