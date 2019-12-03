Житель Ростовской области, из мести убивший мужчину, получил тюремный срок



В Ростовской области к тюремному сроку приговорили жителя Донецка, жестоко убившего 39-летнего мужчину. Антон С. проведёт шесть лет и девять месяцев в колонии строгого режима.



История, которая достойна стать сюжетом для детективного фильма, началась около полугода назад. В марте на улице Щорса в Донецке нашли труп мужчины. Правоохранители при осмотре обнаружили на теле порядка 20 ножевых ранений. Первой версией убийства стала бытовая ссора на фоне распития алкоголя. Однако реальность оказалась намного запутаннее: мужчина стал жертвой кровной мести.



Вечером 18 марта он вместе со знакомым пенсионером выпивал у него дома. В какой-то момент у хозяина жилища случился приступ. Собутыльник даже не вызвал скорую помощь, а просто собрался и ушёл, оставив приятеля биться в конвульсиях. Через какое-то время пенсионера обнаружили родные. Они вызвали медиков, но было уже слишком поздно. Он был мёртв. Врачи сказали, что если бы мужчине вовремя оказали помощь, то он остался бы жив.



Сын скончавшегося Антон не мог смириться с тем, что его отец умер из-за человеческого равнодушия. Придумав план мести, он связался с виновником трагедии, предложил ему встретиться и выпить. Так как мужчина злоупотреблял спиртным, он легко согласился «заложить за воротник».



Молодой человек изрядно напоил его, а затем отвёл на заброшенную стройку. Достав нож, Антон нанёс ему 13 ударов в спину. Озверев, он перерезал мужчине горло, а затем изуродовал ему лицо. После этого нападающий скрылся.



В отношении Антона С. возбудили дело по статье «Убийство». Приговором Донецкого городского суда ему назначили шесть лет и девять месяцев колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.