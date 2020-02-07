Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Нуждающегося в медпомощи мужчину разыскивают в Ростовской области

Нуждающегося в медпомощи мужчину разыскивают в Ростовской области
В Ростовской области без вести пропал 57-летний мужчина. Павел Грипас исчез в Батайске. С 27 января неизвестно, где он находится.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Рост Павла — 175 сантиметров, телосложение худощавое, у него светлые короткие волосы и голубые глаза. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.

Поисковикам нужна помощь добровольцев, чтобы быстрее найти Грипаса. Если вы знаете, где он может находиться, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.