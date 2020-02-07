Нуждающегося в медпомощи мужчину разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области без вести пропал 57-летний мужчина. Павел Грипас исчез в Батайске. С 27 января неизвестно, где он находится.



В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Рост Павла — 175 сантиметров, телосложение худощавое, у него светлые короткие волосы и голубые глаза. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.



Поисковикам нужна помощь добровольцев, чтобы быстрее найти Грипаса. Если вы знаете, где он может находиться, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.