Крупный ландшафтный пожар в Ростове удалось потушить



В Ростове около 2,5 часов тушили крупный ландшафтный пожар. Возгорание сухой травы началось около 11 часов 19 февраля на проспекте Шолохова. ЧП случилось в районе старого аэропорта.



Огонь охватил площадь в 2 500 квадратных метров. С пламенем боролись 31 спасатель и восемь единиц техники.



- Локализовать пожар удалось около 13:15, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Возгорание было ликвидировано около 13:30.



Во время происшествия никто не пострадал. Жилые здания не были повреждены.