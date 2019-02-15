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Крупный ландшафтный пожар в Ростове удалось потушить

Крупный ландшафтный пожар в Ростове удалось потушить
В Ростове около 2,5 часов тушили крупный ландшафтный пожар. Возгорание сухой травы началось около 11 часов 19 февраля на проспекте Шолохова. ЧП случилось в районе старого аэропорта.

Огонь охватил площадь в 2 500 квадратных метров. С пламенем боролись 31 спасатель и восемь единиц техники.

- Локализовать пожар удалось около 13:15, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Возгорание было ликвидировано около 13:30.

Во время происшествия никто не пострадал. Жилые здания не были повреждены.

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