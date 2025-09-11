В Ростове уже в третий раз не могут продать машины строительной компании

Фото: Яндекс.Карты

В Ростове-на-Дону в третий раз предпринимается попытка реализации активов и транспортных средств обанкротившейся строительной фирмы. Сведения о предстоящих торгах опубликованы на официальном ресурсе Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Первая попытка продать с аукциона обширный перечень имущества, включающий более восьмидесяти единиц техники и пару автомобилей, оказалась безуспешной по причине отсутствия заинтересованных лиц.Во второй раз на торги были выставлены 89 единиц различной техники и оборудования, а также четыре автомобиля. Тем не менее реализовать удалось лишь часть предложенного имущества.В результате на третий аукцион на продажу выставили два автомобиля: Ford Transit, 2020 года выпуска, и Renault Duster, также 2020 года выпуска. Начальная цена за оба лота составляет 4,2 миллиона рублей.