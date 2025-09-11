Новости
Землю накроет четвертая магнитная буря за сентябрь

В ближайшие выходные на Землю обрушится уже четвертая магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной очередного геошторма стала корональная дыра на Солнце. Потоки ветра звезды теперь направлены в сторону Земли. Её орбиты они достигнут примерно через трое суток.

В эти дни ученые советуют жителям Ростовской области остаться дома. Магнитные бури сильно влияют на здоровье. Возможны мигрени, головокружение и упадок сил.

За сентябрь это уже четвертое подобное явление. В августе была всего одна магнитная буря.
фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
