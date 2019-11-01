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Огромная пробка образовалась на проспекте Стачки в Ростове из-за столкновения автобусов

Огромная пробка образовалась на проспекте Стачки в Ростове из-за столкновения автобусов
В Ростове в направлении центра со стороны Западного утром во вторник образовалась огромная пробка. Причиной затора стало ДТП с участием двух автобусов.

По словам пассажиров, перед остановкой «Площадь Стачки 1902 года» автобус № 40 «Изумруд – Филиал часового завода» врезался в автобус № 26 «Центральный рынок – Мкр. Левенцовский».

От удара у 40-го оказалось разбито лобовое стекло. В результате происшествия никто не пострадал.

Участники происшествия заняли часть дороги. В результате по направлению к центру образовалась огромная пробка. Затор начинается от улицы МОПРа и растягивается на несколько километров.

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