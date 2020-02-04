Одной из причин ДТП с двумя погибшими в Ростовской области стала летняя резина



В Ростовской области 5 февраля в результате аварии погибли два человека. ДТП произошло на 90-м километре трассы Ростов - Таганрог - граница с Украиной.



Девушка за рулем «ВАЗ-2110» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой «Скания». Пассажирка легковушки погибла на месте, а 30-летняя автоледи спустя три часа скончалась в больнице.

- В ходе проведенной проверки полицейские выявили технические нарушения транспортного средства, при которых эксплуатация автомобиля запрещена: на одну ось машины были установлены разные шины, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Заднее правое колесо было на летней резине со стертым протектором.



Добавим, что в Ростовской области сохраняются сложные метеорологические условия. На нескольких участках трассы ограничено движение.