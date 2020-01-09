Обугленное тело мужчины нашли после пожара в Ростовской области



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В Азовском районе Ростовской области после пожара нашли труп мужчины. Происшествие случилось 14 января около 3:30 в селе Головатовка, сообщает DonDay Азов.



Возгорание произошло в частном доме на улице Луговой. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла один квадратный метр. С огнём удалось справиться примерно за десять минут.



После тушения в доме нашли тело человека. Погибшим оказался 50-летний мужчина. Его обугленное тело передали в морг для установления точной причины смерти. По предварительной информации, ЧП произошло из-за неправильного использования электронагревательных приборов.



На месте происшествия работали восемь пожарных личного состава и две единицы техники.