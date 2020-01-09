Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Обугленное тело мужчины нашли после пожара в Ростовской области

Обугленное тело мужчины нашли после пожара в Ростовской области
Фото для иллюстрации

В Азовском районе Ростовской области после пожара нашли труп мужчины. Происшествие случилось 14 января около 3:30 в селе Головатовка, сообщает DonDay Азов.

Возгорание произошло в частном доме на улице Луговой. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла один квадратный метр. С огнём удалось справиться примерно за десять минут.

После тушения в доме нашли тело человека. Погибшим оказался 50-летний мужчина. Его обугленное тело передали в морг для установления точной причины смерти. По предварительной информации, ЧП произошло из-за неправильного использования электронагревательных приборов.

На месте происшествия работали восемь пожарных личного состава и две единицы техники.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.