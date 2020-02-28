Немой мужчина пропал без вести в Ростовской области



В городе Шахты несколько дней разыскивают пропавшего местного жителя. Об исчезновении 34-летнего Михаила Паршина сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 2 марта.



По информации поисковиков, мужчина пропал 27 февраля. Волонтёры также сообщили, что шахтинец немой и нуждается в медицинской помощи.



Рост мужчины – 160-170 сантиметров. У него плотное телосложение, короткие тёмные волосы, голубые глаза.



В день пропажи он был одет в зелёную зимнюю куртку, чёрные спортивные штаны, фиолетовую рубашку, обут в светло-голубые галоши.

У пропавшего есть особые приметы: на правом плече у него татуировка с номером телефона.



Всех, кто знает, где находится Михаил Паршин, или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.



В поисковом отряде также добавили, что в розыске мужчины нужна помощь добровольцев.