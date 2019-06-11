Ночью в Ростове сгорели два автомобиля



Фото: Yelvertonfirestation.wordpress.com

В Ростове ночью 12 июня сгорели две машины. Возгорание произошло в Советском районе города около половины третьего.



На улице Быковского загорелись стоявшие рядом «ВАЗ-2107» и «Форд Фокус». Общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 10 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в спасательном ведомстве. – К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техника.



Полностью возгорание было ликвидировано в 2:44. Причина устанавливается.