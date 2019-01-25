В Азове сгорели стоявшие рядом «семерка» и внедорожник
Фото: Infovoronezh.ru
Сразу два автомобиля сгорели в Азове на улице Некрасова. Возгорание произошло 27 января около пяти часов утра.
Загорелись «ВАЗ-2107» и «Тойота Прадо». Общая площадь пожара составила 6,5 квадратных метра.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина происшествия устанавливается.
На ликвидацию огня спасателям понадобилось несколько минут. К тушению привлекались четверо пожарных и одна единица техники.