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В Азове сгорели стоявшие рядом «семерка» и внедорожник

В Азове сгорели стоявшие рядом «семерка» и внедорожник
Фото: Infovoronezh.ru
Сразу два автомобиля сгорели в Азове на улице Некрасова. Возгорание произошло 27 января около пяти часов утра.

Загорелись «ВАЗ-2107» и «Тойота Прадо». Общая площадь пожара составила 6,5 квадратных метра.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина происшествия устанавливается.

На ликвидацию огня спасателям понадобилось несколько минут. К тушению привлекались четверо пожарных и одна единица техники.

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