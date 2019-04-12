На Западном в Ростове сгорели три автомобиля
В Ростове на улице 339-й Стрелковой дивизии сгорели три автомобиля. Возгорание произошло около половины шестого вечера 15 апреля.
Возле дома № 17/3 загорелись «Хендай Акцент», микроавтобус и минифургон. По данным ГУ МЧС Ростовской области, общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
- Локализация пожара наступила в 17:46, полностью возгорание было ликвидировано в 17:53, - сообщили в спасательном ведомстве.
К тушению привлекались две единицы техники и восемь спасателей. Причина пожара устанавливается.