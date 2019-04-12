Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Западном в Ростове сгорели три автомобиля

На Западном в Ростове сгорели три автомобиля
В Ростове на улице 339-й Стрелковой дивизии сгорели три автомобиля. Возгорание произошло около половины шестого вечера 15 апреля.

Возле дома № 17/3 загорелись «Хендай Акцент», микроавтобус и минифургон. По данным ГУ МЧС Ростовской области, общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
- Локализация пожара наступила в 17:46, полностью возгорание было ликвидировано в 17:53, - сообщили в спасательном ведомстве.

К тушению привлекались две единицы техники и восемь спасателей. Причина пожара устанавливается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.