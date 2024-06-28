Ночью 28 июня система ПВО сбила один беспилотник над Ростовской областью

Фото: Ростов.ру

Ночью 28 июня Ростовская область была атакована беспилотником. Силы ПВО уничтожили летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ.Помимо донского региона, система противовоздушной обороны сработала в четырех субъектах России. В Брянской области были сбиты 12 БПЛА, еще девять перехватили в Смоленской области и по одному – в Воронежской и Курской областях.Информация о пострадавших отсутствует. Обстоятельства на земле после обрушения обломков устанавливаются.