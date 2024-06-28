Ночью 28 июня система ПВО сбила один беспилотник над Ростовской областью
Ночью 28 июня Ростовская область была атакована беспилотником. Силы ПВО уничтожили летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Помимо донского региона, система противовоздушной обороны сработала в четырех субъектах России. В Брянской области были сбиты 12 БПЛА, еще девять перехватили в Смоленской области и по одному – в Воронежской и Курской областях.
Информация о пострадавших отсутствует. Обстоятельства на земле после обрушения обломков устанавливаются.