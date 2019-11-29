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Неизвестный ограбил офис микрозаймов в Ростове

Неизвестный ограбил офис микрозаймов в Ростове
Фото для иллюстрации

В Ростове мужчина ограбил офис микрозаймов. Сообщение о происшествии поступило в полицию утром 2 декабря.

Инцидент случился на улице Малиновского. Неизвестный зашёл в здание финансового учреждения и, угрожая сотрудникам, забрал деньги из кассы. Работники офисов микрозаймов вызвали на место правоохранителей.

- В полицию поступило заявление о происшествии, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - На место выехали сотрудники полиции.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

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