Неизвестный ограбил офис микрозаймов в Ростове



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В Ростове мужчина ограбил офис микрозаймов. Сообщение о происшествии поступило в полицию утром 2 декабря.



Инцидент случился на улице Малиновского. Неизвестный зашёл в здание финансового учреждения и, угрожая сотрудникам, забрал деньги из кассы. Работники офисов микрозаймов вызвали на место правоохранителей.



- В полицию поступило заявление о происшествии, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - На место выехали сотрудники полиции.



Все обстоятельства случившегося уточняются.