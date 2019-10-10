Стала известна личность молодого человека, чей труп нашли в Ростовской области



Стала известна личность парня, которого убили в Ростовской области. Случай произошёл в Зверево вечером 11 октября.



Как сообщает собственный источник Rostov.ru, погибшим оказался 21-летний парень. Дмитрий был местным жителем, работал в одном из городских магазинов.



Около 23 часов 11 октября молодой человек ввязался в уличный конфликт. В процессе потасовки один из участников достал нож и ударил им Дмитрия. Он получил тяжёлую травму, от которой скончался на месте.



Правоохранители вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина.

