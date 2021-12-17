Не стало декана экономического факультета ЮФУ

Фото: пресс-служба ЮФУ

Декан экономического факультета Южного федерального университета Елена Михалкина скончалась 20 декабря на 49-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Елена Михалкина является выпускницей экономического факультета Ростовского государственного университета. С 2009 по 2015 годы она была заведующей кафедрой «Управление человеческими ресурсами». В 2014-м ее назначили и.о. декана экономического факультета. С 2015 года и до самой смерти она находилась на должности декана.Причины смерти не разглашаются.