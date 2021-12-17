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Не стало декана экономического факультета ЮФУ

Не стало декана экономического факультета ЮФУ

Декан экономического факультета Южного федерального университета Елена Михалкина скончалась 20 декабря на 49-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Елена Михалкина является выпускницей экономического факультета Ростовского государственного университета. С 2009 по 2015 годы она была заведующей кафедрой «Управление человеческими ресурсами». В 2014-м ее назначили и.о. декана экономического факультета. С 2015 года и до самой смерти она находилась на должности декана.

Причины смерти не разглашаются.
Фото: пресс-служба ЮФУ
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