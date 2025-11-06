Фото: Дондей

Жителям Ростовской области приходят уведомления о временном ограничении работы интернета. Об этом информирует портал DonDay.По данным СМИ, жителям Каменского района приходят сообщения в которых говорится, о возможных временных перебоях с мобильным интернетом, но государственные сервисы продолжат работать в прежнем режиме.Министерство цифрового развития обещает расширить список поддерживаемых сервисов.Ранее в правительстве региона сообщили, что ограничения связаны с атакой беспилотников. Дроны используют базовые станции операторов связи, поэтому доступ к интернету временно ограничивают для обеспечения безопасности жителей.