Жителям Ростовской области приходят уведомления о временном ограничении работы интернета

Жителям Ростовской области приходят уведомления о временном ограничении работы интернета. Об этом информирует портал DonDay.

По данным СМИ, жителям Каменского района приходят сообщения в которых говорится, о возможных временных перебоях с мобильным интернетом, но государственные сервисы продолжат работать в прежнем режиме.

Министерство цифрового развития обещает расширить список поддерживаемых сервисов.

Ранее в правительстве региона сообщили, что ограничения связаны с атакой беспилотников. Дроны используют базовые станции операторов связи, поэтому доступ к интернету временно ограничивают для обеспечения безопасности жителей.
Фото: Дондей
