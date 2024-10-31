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Над Азовским морем сбили беспилотник вечером 30 октября

Над Азовским морем сбили беспилотник вечером 30 октября
В районе Азовского моря силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно информации ведомства, ПВО сработало в период с 21:00 до 22:30. Всего за это время в воздушном пространстве России было перехвачено пять беспилотных летательных аппаратов.

Два из них были сбиты в небе над Курской областью. Еще один уничтожен над Белгородской областью, а два других — над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Фото: соцсцети.
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