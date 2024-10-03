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В Ростовской области грузовой поезд столкнулся с легковушкой

В Ростовской области грузовой поезд столкнулся с легковушкой
В Ростовской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла 2 октября на станции Ремонтная.

Около 23:00 водитель выехал на железнодорожный переезд, несмотря на приближающийся поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но расстояние было небольшим, и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщили в СКЖД, схода подвижного состава не произошло. На движение других поездов инцидент не повлиял.
Фото: Ростов ру
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