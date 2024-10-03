В Ростовской области грузовой поезд столкнулся с легковушкой

Фото: Ростов ру

В Ростовской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла 2 октября на станции Ремонтная.Около 23:00 водитель выехал на железнодорожный переезд, несмотря на приближающийся поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но расстояние было небольшим, и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.Как сообщили в СКЖД, схода подвижного состава не произошло. На движение других поездов инцидент не повлиял.