В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой

Фото: Donday.

В Ростовской области пассажирский поезд столкнулся с автомобилем. ДТП случилось 22 сентября на участке Цимлянская — 103-й километр.Примерно в 12:30 машина выехала на железнодорожные пути перед поездом № 465, следующим из Астрахани в Имеретинский Курорт. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.В СКЖД сообщили, что поезд после аварии не сошел с рельсов. На движение других составов происшествие не повлияло.