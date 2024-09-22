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В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой

В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой
В Ростовской области пассажирский поезд столкнулся с автомобилем. ДТП случилось 22 сентября на участке Цимлянская — 103-й километр.

Примерно в 12:30 машина выехала на железнодорожные пути перед поездом № 465, следующим из Астрахани в Имеретинский Курорт. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

В СКЖД сообщили, что поезд после аварии не сошел с рельсов. На движение других составов происшествие не повлияло.
Фото: Donday.
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