На заводе «Красный Гидропресс»в Таганроге горит кровля площадью 600 квадратных метров



Крупный пожар тушат спасатели в районе машиностроительного завода «Красный Гидропресс»в Таганроге. Там загорелась кровля на площади 600 квадратных метров.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РО, 3 ноября случился пожар в неиспользованном цехе. Загорелась кровля. В настоящее время площадь охватывает 600 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет.



-На месте работают 28 человек и 8 единиц техники, - уточнили в ведомстве.