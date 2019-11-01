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На заводе «Красный Гидропресс»в Таганроге горит кровля площадью 600 квадратных метров

На заводе «Красный Гидропресс»в Таганроге горит кровля площадью 600 квадратных метров
Крупный пожар тушат спасатели в районе машиностроительного завода «Красный Гидропресс»в Таганроге. Там загорелась кровля на площади 600 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РО, 3 ноября случился пожар в неиспользованном цехе. Загорелась кровля. В настоящее время площадь охватывает 600 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет.

-На месте работают 28 человек и 8 единиц техники, - уточнили в ведомстве.

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