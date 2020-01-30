Пожар на площади 1000 квадратных метров тушат в Ростовской области



В Ростовской области на большой площади горит заброшенное здание. Происшествие случилось в селе Пешково Азовского района. Сообщение о ЧП поступило 4 февраля примерно в 10:30.



На улице Будённого пылает кровля одноэтажного склада лесопильных материалов. Площадь горения составляла 1000 квадратных метров. Спустя 40 минут пожарные локализовали его на площади 400 квадратных метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работают 35 человек личного состава и 10 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.