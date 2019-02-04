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На въезде в Новочеркасск девушка на иномарке врезалась в прицеп с дровами

На въезде в Новочеркасск девушка на иномарке врезалась в прицеп с дровами

На трассе М-4 «Дон» на въезде в Новочеркасск произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась 5 февраля около половины восьмого вечера.

По предварительным данным, девушка-водитель «Форда Фьюжн» ехала в направлении Новочеркасска. На въезде в город она врезалась в прицеп, груженный дровами, который транспортировала «Нива», сообщает DonDay Новочеркасск.
От удара отечественный внедорожник выбросило на встречную полосу. «Нива» съехала в левый кювет и перевернулась. Тем временем прицеп оторвался от машины, и дрова разлетелись по дороге. На трассе в этот момент не было автомобилей, поэтому новых ДТП удалось избежать.

В результате аварии никто не пострадал. По словам водителя «Форда», на прицепе, груженном поленьями, во время движения не горели габаритные огни, и отсутствовали светоотражатели. Поэтому для водителя, следовавшего за «Нивой», прицеп появился в тумане неожиданно, и женщина не успела затормозить.

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