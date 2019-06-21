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На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: пострадал водитель

На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: пострадал водитель
На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка, в результате пострадал водитель. ДТП произошло на автодороге Новочеркасск - Каменоломни 22 ноября около 11.00. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

Водитель «Хендай» двигался по трассе в сторону Шахт. Неожиданно ему навстречу выехал «Ссангйонг» с полосы встречного движения. Пытаясь избежать столкновения с кроссовером, автомобилист резко повернул направо. В результате машина съехала в кювет, опрокинулась, а затем врезалась в дерево.

В ДТП пострадал водитель «Хендай». С травмами его госпитализировали врачи.

Автомобилист на «Ссангйонг» даже не остановился, чтобы узнать о состоянии здоровья мужчины, попавшего в аварию.

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