На тушение склада в Батайске ушло пять часов

В Батайске ликвидировали возгорание на складе. На тушение помещения, в котором хранились пластиковые изделия, ушло порядка пяти часов. Происшествие случилось на улице Первой Пятилетки.Пожар начался примерно в 10 часов 26 мая. Из-за угрозы распространения на другие здания ему присвоили ранг № 2. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров.Около 11:30 пожар локализовали, полностью ликвидировать его удалось только к 15 часам. В результате ЧП ни один человек не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели.