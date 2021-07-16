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На трассе Волгоград-Каменск в ДТП пострадал 43-летний мужчина

На трассе Волгоград-Каменск в ДТП пострадал 43-летний мужчина
На федеральной автодороге Волгоград-Каменск - Шахтинский в ДТП пострадал 43-летний мужчина. Авария случилась вечером 17 июля в Калачевском районе.

По предварительной информации, 43-летний водитель «ВАЗ-2109» выезжал с прилегающей дороги на главную, не уступил дорогу парня на «Мерседес-Бенц», который ехал со стороны Ростова и допустил с ним столкновение.

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате аварии мужчина, управлявший отечественным авто пострадал и был доставлен в медучреждение.

Фото: 31tv.ru

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