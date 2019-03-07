На трассе Волгоград - Каменск в ДТП погибли два человека



На автодороге Волгоград - Каменск в столкновении «Скании» и «Фольксвагена» погибли двое. ДТП произошло днем 9 марта на 158-м километре трассы.



По предварительным данным, 63-летний водитель иномарки при выезде с второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности, не уступил дорогу большегрузу и допустил с ним столкновение.



- В результате происшествия водитель и пассажир «Фольксвагена» получили травмы несовместимые с жизнью, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.