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На трассе Волгоград - Каменск в ДТП погибли два человека

На трассе Волгоград - Каменск в ДТП погибли два человека
На автодороге Волгоград - Каменск в столкновении «Скании» и «Фольксвагена» погибли двое. ДТП произошло днем 9 марта на 158-м километре трассы.

По предварительным данным, 63-летний водитель иномарки при выезде с второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности, не уступил дорогу большегрузу и допустил с ним столкновение.

- В результате происшествия водитель и пассажир «Фольксвагена» получили травмы несовместимые с жизнью, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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