На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский мотоциклист сбил 48-летнего мужчину

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области 47-летний мотоциклист сбил пешехода. Авария произошла 16 июня около 18:30 под городом Калач-на-Дону.Предварительно, водитель мотоцикла «Ямаха» двигался по трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. В районе хутора Светлый Лог на проезжую часть в неположенном месте выбежал 48-летний мужчина. Мотоциклист не смог вовремя затормозить и сбил пешехода.В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что после ДТП пешехода отвезли в медучреждение. Мотоциклист не пострадал.