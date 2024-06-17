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На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский мотоциклист сбил 48-летнего мужчину

На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский мотоциклист сбил 48-летнего мужчину
В Волгоградской области 47-летний мотоциклист сбил пешехода. Авария произошла 16 июня около 18:30 под городом Калач-на-Дону.

Предварительно, водитель мотоцикла «Ямаха» двигался по трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. В районе хутора Светлый Лог на проезжую часть в неположенном месте выбежал 48-летний мужчина. Мотоциклист не смог вовремя затормозить и сбил пешехода.

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что после ДТП пешехода отвезли в медучреждение. Мотоциклист не пострадал.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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