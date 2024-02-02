На трассе Волгоград-Каменск водитель легковушки сбил 27-летнего парня

Фото: Rostov.ru.

На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский 27-летний парень пострадал в ДТП. Авария произошла 1 февраля около 19:00 в Чернышковском районе Волгоградской области.В тот вечер 34-летний мужчина за рулем «Лады» проезжал поселок Чернышковский. На автодорогу выбежал пешеход. Водитель ударил по тормозам, но было уже поздно: парень попал под колеса авто.От удара 27-летний пешехода отбросило в сторону, как кеглю. Он получил травмы.— Пострадавшего доставили в больницу, — уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области.