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На трассе Волгоград-Каменск водитель легковушки сбил 27-летнего парня

На трассе Волгоград-Каменск водитель легковушки сбил 27-летнего парня
На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский 27-летний парень пострадал в ДТП. Авария произошла 1 февраля около 19:00 в Чернышковском районе Волгоградской области.

В тот вечер 34-летний мужчина за рулем «Лады» проезжал поселок Чернышковский. На автодорогу выбежал пешеход. Водитель ударил по тормозам, но было уже поздно: парень попал под колеса авто.

От удара 27-летний пешехода отбросило в сторону, как кеглю. Он получил травмы.

— Пострадавшего доставили в больницу, — уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото: Rostov.ru.
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