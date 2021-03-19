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На трассе в Ростовской области водитель легковушки врезался в большегруз: есть пострадавшие

На трассе в Ростовской области водитель легковушки врезался в большегруз: есть пострадавшие
В Ростовской области водитель отечественного автомобиля врезался в припаркованный большегруз. Происшествие случилось вечером 22 марта в Пролетарском районе.

По предварительной информации, 59-летний мужчина за рулем «Лады Весты» ехал по автодороге со стороны села Песчанокопское по направлению в город Котельниково. В районе 150-го километра трассы он разогнался и не справился с управлением. На высокой скорости автомобиль врезался в попутный припаркованный грузовик «МАН» под управлением 42-летнего мужчины. От сильного удара машина разбилась, превратившись в груду металлолома.

- В результате столкновения водителя легковушки госпитализировали в ЦРБ Пролетарского района, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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