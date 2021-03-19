На трассе в Ростовской области водитель легковушки врезался в большегруз: есть пострадавшие

В Ростовской области водитель отечественного автомобиля врезался в припаркованный большегруз. Происшествие случилось вечером 22 марта в Пролетарском районе.По предварительной информации, 59-летний мужчина за рулем «Лады Весты» ехал по автодороге со стороны села Песчанокопское по направлению в город Котельниково. В районе 150-го километра трассы он разогнался и не справился с управлением. На высокой скорости автомобиль врезался в попутный припаркованный грузовик «МАН» под управлением 42-летнего мужчины. От сильного удара машина разбилась, превратившись в груду металлолома.- В результате столкновения водителя легковушки госпитализировали в ЦРБ Пролетарского района, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.