На скользкой трассе в Ростовской области водитель ВАЗа врезался в пассажирский автобус

На скользкой трассе М-4 «Дон» водитель легковушки столкнулся с пассажирским автобусом. Происшествие случилось 9 февраля в Тарасовском районе.По предварительной информации, на 861-м километре мужчина за рулем «ВАЗ-2115» не справился с управлением из-за гололеда. Автомобиль врезался в попутный пассажирский автобус. К счастью, в аварии никто не пострадал.Из-за метели и скользкой дороги в ДТП попали еще несколько автомобилей. В их числе - «Киа Сид», которую занесло на 884-м километре и выбросило на оградительное заграждение. От сильного удара машина отскочила обратно на проезжую часть.В этот же день опрокинулся грузовик «Мерседес Актрос». В районе 884-го километра водитель большегруза не справился с управлением и перевернулся. Один из автозаводов направил технику, чтобы убрать грузовик с проезжей части.