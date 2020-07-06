На трассе в Ростовской области водитель иномарки пострадал при столкновении с КамАЗом

В донском регионе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и грузовика. Авария случилось 5 июля около 11:00 на восьмом километре автодороги «Егорлыкская-Сальск», на подъезде к поселку Кузнецовский.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, КамАЗ, под управлением 26-летнего шофера, двигался в Сальском районе. Предварительно, он не заметил проезжающий рядом «Киа Спектра» и врезался в легковушку.- В результате ДТП 57-летний водитель иномарки получил травмы, - добавили в ведомстве. - По факту произошедшего проводится проверка.