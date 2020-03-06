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В Ростовской области в результате столкновения «Лады» и «Датсуна» погиб водитель иномарки

В Ростовской области в результате столкновения «Лады» и «Датсуна» погиб водитель иномарки
В Целинском районе в результате ДТП скончался водитель одного из автомобилей. Происшествие случилось 13 марта около 13:00 на 20-м километре автодороги Егорлыкская – Сальск.

По предварительной информации, 22-летний автомобилист за рулем «Лады Приоры» допустил выезд на встречную полосу, в результате чего врезался в «Датсун» под управлением 41-летнего мужчины. Оба шофера с травмами были доставлены в медучреждение.

- Примерно в 18:00 в больнице скончался водитель иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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