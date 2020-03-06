В Ростовской области в результате столкновения «Лады» и «Датсуна» погиб водитель иномарки



В Целинском районе в результате ДТП скончался водитель одного из автомобилей. Происшествие случилось 13 марта около 13:00 на 20-м километре автодороги Егорлыкская – Сальск.



По предварительной информации, 22-летний автомобилист за рулем «Лады Приоры» допустил выезд на встречную полосу, в результате чего врезался в «Датсун» под управлением 41-летнего мужчины. Оба шофера с травмами были доставлены в медучреждение.



- Примерно в 18:00 в больнице скончался водитель иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

