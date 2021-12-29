Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе в Ростовской области в ДТП разбились четыре человека

На трассе в Ростовской области в ДТП разбились четыре человека
На трассе в Ростовской области разбились четыре человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 4 января в Миллеровском районе - недалеко от федеральной автодороги М-4 "Дон".

По предварительным данным, 24-летний водитель "Лады Калины" не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Удар был такой силы, что легковушку смяло, словно консервную банку, а грузовик выбросило с дороги в кювет.

- В результате аварии водитель "Лады" и его три пассажира погибли на месте происшествия, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: ГИБДД
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.