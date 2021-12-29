На трассе в Ростовской области в ДТП разбились четыре человека

Фото: ГИБДД

На трассе в Ростовской области разбились четыре человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 4 января в Миллеровском районе - недалеко от федеральной автодороги М-4 "Дон".По предварительным данным, 24-летний водитель "Лады Калины" не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Удар был такой силы, что легковушку смяло, словно консервную банку, а грузовик выбросило с дороги в кювет.- В результате аварии водитель "Лады" и его три пассажира погибли на месте происшествия, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.