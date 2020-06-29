В столкновении «Лады» и КамАЗа на трассе в Ростовской области пострадали четыре человека
В Сальском районе Ростовской области в результате ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла на трассе Сальск - Яшалта 1 июля.
По предварительным данным, 30-летний водитель «Лады Весты» не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика. Легковушка врезалась в прицеп, находившийся на сцепке с КамАЗом.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажиры автомобиля «Лада Веста» - 51-летняя женщина и 57-летний мужчина, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Ещё одному пассажиру «Лады» - 27-летнему мужчине - была оказана разовая медицинская помощь.
58-летний водитель грузовика не пострадал. По факту аварии проводится проверка.