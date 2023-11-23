На трассе в Ростовской области в аварии погибла женщина и четверо пострадали

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области случилась авария, в которой погибла женщина. ДТП произошло 23 ноября примерно в 11:30.По предварительным данным, 27-летний водитель «ВАЗ-2110» ехал по трассе Заветное - Ремонтное. Он вылетел на «встречку» и не успел вернуться на свою полосу. В итоге ВАЗ столкнулся лоб в лоб с «Ладой Приорой», которой управлял 44-летний мужчина. Из-за сильного удара от ВАЗа осталась груда металлолома. Передняя часть «Приоры» также сильно пострадала.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в аварии погибла 51-летняя женщина, которая ехала в «ВАЗ-2110». Оба водителя и пассажир «Лады Приоры» получили травмы. Они были доставлены в больницу.