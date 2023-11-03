На трассе Дубовское – Заветное в ДТП трое погибли и пострадала 7-летняя девочка

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Дубовское – Заветное в ДТП погибли трое и пострадала малолетняя девочка. Авария произошла 3 ноября около 16:50.По предварительным данным, 30-летний водитель за рулем «Лады Приоры» ехал на 69-м километре автомагистрали. Он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и машину занесло в пути. Мужчина на большой скорости врезался в «Дэу Матиз» под управлением 37-летней женщины.Удар был настолько сильным, что машины едва не превратились в груду металлолома.- В результате аварии погибли водитель «Дэу Матиза» и ее 13-летний сын. Водитель «Лады Приоры» скончался в медучреждении. С травмами в больницу доставили 7-летнюю девочку, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.